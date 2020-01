Линекер жестко потроллил футболистов МЮ

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Линекер высмеял слабую игру МЮ в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

По ходу матча Линекер отметил в twitter:

"Слава Богу, что полуфинальная жеребьевка не свела между собой двух гигантов Премьер-лиги".

Thank heavens the semifinal draw kept the 2 Premier League giants apart.