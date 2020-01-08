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Линекер жестко потроллил футболистов МЮ

Линекер жестко потроллил футболистов МЮ
09:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гари Линекер высмеял слабую игру МЮ в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Линекер высмеял слабую игру МЮ в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

По ходу матча Линекер отметил в twitter:

"Слава Богу, что полуфинальная жеребьевка не свела между собой двух гигантов Премьер-лиги".

Видимо, Линекер приравнял к гигантам Премьер-лиги вместо МЮ – Лестер, который на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что во втором полуфинале Кубка лиги встретятся Лестер и Астон Вилла.

Отметим, что МЮ дома проиграл Ман Сити со счетом 1:3 в первом полуфинале Кубка лиги. Смотрите видео голов матча МЮ – Ман Сити.

Интересно, что в Сети появилось фото непопавшего в заявку на игру украинца Александра Зинченко, который в тот момент смотреть матч с унылым лицом.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Гари Линекер.
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