Лестер - Астон Вилла: на кого ставят букмекеры

Новости спорта:Лестер примет Астон Виллу в первом полуфинале Кубка лиги.

Лестер примет на своем поле Астон Виллу в первом матче в полуфинале Кубка английской лиги.

Фаворитом этого поединка букмекерские конторы считают хозяев.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа Лестера – 1,28, победа Астон Виллы – 9.0, ничья – 6,0.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу Лестера с коэффициентом 1,3. Шансы на победу Астон Виллы оцениваются коэффициентом 10,0, на ничью – 6,0.

Матч Лестер – Астон Вилла состоится на Кинг Пауэр в Лестере в среду, 8 января, и начнется в 22:00 по киевскому времени.