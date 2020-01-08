Санчо не покинет Боруссию Д зимой

Новости спорта:Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо останется в немецком клубе.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо останется в немецком клубе как минимум до конца нынешнего сезона, сообщает Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что в 19-летнем англичанине заинтересованы представители Челси, а сам он рассматривает этот вариант для продолжения карьеры.

Санчо перешел в Боруссию из Манчестер Сити в 2017 году всего за 8 миллионов фунтов, но сейчас его трансферная стоимость оценивается в сумму порядка 100 миллионов.

В нынешнем сезоне молодой игрок забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 24 матчах за Боруссию во всех турнирах.

Дортмундцы на данный момент находятся на четвертом месте турнирной таблицы Бундеслиги. 11 января команда проведет сразу два спарринга — против Фейенорда и Майнца.