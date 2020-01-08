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Санчо не покинет Боруссию Д зимой

Санчо не покинет Боруссию Д зимой
13:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо останется в немецком клубе.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо останется в немецком клубе как минимум до конца нынешнего сезона, сообщает Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что в 19-летнем англичанине заинтересованы представители Челси, а сам он рассматривает этот вариант для продолжения карьеры.

Санчо перешел в Боруссию из Манчестер Сити в 2017 году всего за 8 миллионов фунтов, но сейчас его трансферная стоимость оценивается в сумму порядка 100 миллионов.

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В нынешнем сезоне молодой игрок забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 24 матчах за Боруссию во всех турнирах.

Дортмундцы на данный момент находятся на четвертом месте турнирной таблицы Бундеслиги. 11 января команда проведет сразу два спарринга — против Фейенорда и Майнца.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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