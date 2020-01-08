Лион начал сотрудничество с профессиональной командой по CS:GO

Новости спорта:Французская организация Team LDLC.com и местный футбольный клуб "Олимпик Лион" объявили о стратегическом партнерстве.

Французская организация Team LDLC.com и местный футбольный клуб «Олимпик Лион» объявили о стратегическом партнерстве. По условиям сотрудничества, составы мультигейминга во всех дисциплинах будут выступать под тегом LDLC OL.

Организация переедет в новый тренировочный центр, расположенный в Лионе, где будет готовиться к сезону 2020/2021. Согласно анонсу, Team LDLC хочет укрепить позиции на французской и международной киберспортивных сценах.

ФК «Олимпик Лион» пришел в киберспорт в 2017 году и подписал несколько игроков в FIFA. Среди французских клубов киберспортивные подразделения также есть у ПСЖ и «Монако».

Team LDLC основали в 2010 году. На данный момент у мультигейминга есть составы по CS:GO, PUBG, League of Legends, Fortnite и автомобильному симулятору VirtualDrivers.