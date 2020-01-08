Бенито таки переходит в Динамо: когда медосмотр и подписание контракта

Новости спорта:Нигерийский вингер Бенито уладил все детали перехода в киевское Динамо.

Нигерийский вингер Бенито, который ранее согласовал контракт с киевским Динамо, пройдет медосмотр 10 января, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Игрок будет проходить обследования в клинике Борис вместе с первыми игроками киевлян, которые вскоре выйдут из отпуска.

После информации о договоренности с игроком появилась информация о том, что Бенито у киевлян может перехватить Галатасарай, однако агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что никто не может вести с ним переговоры, ведь он уже подписал контракт с Динамо.

Последним клубом Бенито был Тамбов, за который он забил 3 гола в 35 матчах. Ранее он также выступал за минский Луч и ташкентский Локомотив.

Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте УПЛ, уступая Шахтеру 14 очков. 14 января команда Алексея Михайличенко отправится на первый сбор в Турцию.