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Среда, 08.01.2020
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Реал нацелился на "любимца" Месси

Реал нацелился на "любимца" Месси
14:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов мадридского Реала.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Sport.es со ссылкой на TuttoMercato.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется Барселона, но позже появилась информация о том, что каталонцы отказались от подписания аргентинца.

Помимо испанских градов, в приобретении 22-летнем форварда также заинтересованы представители действующего чемпиона АПЛ Манчестер Сити.

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В текущем сезоне Лаутаро провел 23 матча за Интер во всех турнирах, забив 14 голов и отдав три результативные передачи.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, но имеет одинаковое количество очков с лидирующей Барселоной. Интер занимает первую строчку Серии А, опережая Ювентус лишь по дополнительным показателям.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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