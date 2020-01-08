Реал нацелился на "любимца" Месси

Новости спорта:Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов мадридского Реала.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Sport.es со ссылкой на TuttoMercato.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется Барселона, но позже появилась информация о том, что каталонцы отказались от подписания аргентинца.

Помимо испанских градов, в приобретении 22-летнем форварда также заинтересованы представители действующего чемпиона АПЛ Манчестер Сити.

В текущем сезоне Лаутаро провел 23 матча за Интер во всех турнирах, забив 14 голов и отдав три результативные передачи.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, но имеет одинаковое количество очков с лидирующей Барселоной. Интер занимает первую строчку Серии А, опережая Ювентус лишь по дополнительным показателям.