Экс-футболист Барселоны дал ценный совет Месси

Новости спорта:Хуан Пабло Сорин поделился мнением о нападающем Барселоны Лионеле Месси.

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин поделился мнением о нападающем Барселоны Лионеле Месси.

"У Лео есть нечто особенное. Когда он с мячом, то знает, что может сделать сложнейшие вещи. Когда Лионель понял это, то без лишних слов взял на себя ответственность. А это непросто, уж поверьте мне. Но самое сложное - быть лучшим на протяжении многих лет.

Надеюсь, что с ним Аргентина добьется результата на крупном турнире. Считаю, что этого хотят не только аргентинцы. Болельщики всего мира ждут, когда Месси выиграет трофей со сборной. Лео - инопланетянин. Не существует какого-то верного способа его остановить", - цитирует Сорина Ole.

Напомним, Месси в составе сборной дошел до финала Чемпионата мира-2014, а также завоевал три серебряные и одну бронзовую медали Кубка Америки.