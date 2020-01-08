Анчелотти хочет продать лидера Эвертона

Новости спорта:Капитан Эвертона Гильфи Сигурдссон может сменить клубную прописку в ближайшее время

Капитан Эвертона Гильфи Сигурдссон может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболистом недоволен новый тренер "ирисок" Карло Анчелотти. Специалист лично сказал Сигурдссону, что больше не рассчитывает на него в этом сезоне.

Отмечается, что Анчелотти не понравилось, как исландец действовал в матче Кубка Англии против Ливерпуля (0:1).

Напомним, в текущем сезоне Сигурдссон провел за "ирисок" 20 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть полузащитника Реала в Эвертоне.