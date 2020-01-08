Валенсия - Реал Мадрид: где и когда смотреть матч 8 января

Новости спорта:В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании Валенсия сразится с Реалом.

Впервые Суперкубок Испании пройдет в формате финала четырех. В первом полуфинале встретятся победитель последнего Кубка Испании и его полуфиналист с наибольшим количеством титулов. "Валенсия" против "Реала".

В турнир были приглашены первые две команды Ла Лиги и финалисты последнего Кубка Короля. А поскольку "Барселона" обладает сразу двумя статусами, нашлось место для полуфиналиста последнего Кубка с наибольшим количеством титулов – "Реала".

Поединок состоится в среду, 8-го января, начало в 21:00.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть в Интернете на ресурсе MEGOGO.

Во втором полуфинале сразятся Барселона - Атлетико Мадрид (9 января, 21:00).

Напомним, турнир состоится в Саудовской Аравии.