Александрия проведет пять спаррингов на турецком сборе

Новости спорта:По ходу подготовки команда планирует подписать нового нападающего.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран в интервью официальному сайту клуба рассказал о планах на зимний перерыв.

Команда отправится на сбор в турецкую Аланию 14 января. В Турции Александрия планирует провести пять спаррингов:

18 января — Ботев (Болгария)

19 января — Славия София (Болгария)

21 января — Черно Море (Болгария)

24 января — Македония Герче Петров (Северная Македония)

26 января — Пюник (Армения)

По словам Шарана, на сборах к Александрии должны присоединиться экс-полузащитник Зари Артем Гордиенко и защитник Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко.

Также тренер александрийцев отметил, что зимой команда планирует усилиться новым нападающим, во время подготовки в Турции будут просматриваться потенциальные кандидаты.

После 18 туров Александрия занимает пятое место в чемпионате Украины. Команда Шарана уже обеспечила себе место в топ-6 на весеннюю часть сезона.