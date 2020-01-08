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Игрок Динамо: Переход в Фехервар - это полная ложь

Игрок Динамо: Переход в Фехервар - это полная ложь
22:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Венгерский защитник останется в киевском Динамо.

Защитник Динамо Томаш Кадар заявил, что информация о переходе в Ферехвар не соответствует действительности. Игрок опроверг факт прохождения медосмотра и подчеркнул, что не собирается покидать Динамо.

«Переход в Фехервар — это полная ложь. Мой последний разговор со спортивным директором Фехервара Золтаном Ковачем состоялся год назад. У меня с ним дружеские отношения, однако с момента последней встречи мы даже не переписывались. Я не проходил медосмотр, не приезжал в расположение команды. Я не собираюсь покидать Динамо», — цитирует слова Кадара nb1.hu.

«Не читаю новости в интернете — там много неправдивой информации. На самом деле, был удивлен данной информацией — мне об этом рассказали друзья и семья. Я не общаюсь с украинскими и венгерскими журналистами, так как очень много нюансов придумывается на ходу».

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Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что Кадар попал в список игроков, от которых хочет избавиться Динамо. Венгр выступает за киевский клуб с 2017 года.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Трансфер, УПЛ, Томаш Кадар.
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