Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут

Новости спорта:Экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер рад, что совершил каминг-аут.

Бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер заявил, что рад, что признался в нетрадицинной сексуальной ориентации.

«Сегодня исполнилось ровно шесть лет, как я совершил каминг-аут. Меня отговаривали многие от этого шага, но я рад, что не стал слушать советов. Вместо этого я сделал то, что мне казалось правильно. Это подтвердило: „не нужно быть похожим на кого-то, чтобы оставаться собой“, — написал бывший полузащитник в своём »твиттере".

37-летний Хитцльшпергер является воспитанником мюнхенской «Баварии», но профессиональную карьеру начал в составе английской «Астон Виллы». Также выступал за «Честерфилд», «Штутгарт», «Лацио», «Вест Хэм Юнайтед», «Вольфсбург» и «Эвертон». Сыграл 52 матча за сборную Германии.

В составе «Штутгарта» Хитцльшпергер становился чемпионом Бундеслиги, а с национальной сборной завоевал серебряные медали Евро-2008, а также бронзовые награды ЧМ-2006.