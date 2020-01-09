Лион вышел в полуфинал Кубка французской лиги, обыграв Брест (Фото, Видео)

Новости спорта:В матче 1/4 финала Кубка французской лиги "Лион" легко обыграл "Брест".

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги "Лион" принимал "Брест". Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. В начале второго тайма, на 55-й минуте, полузащитник Уссем Ауа упрочил преимущество хозяев в счёте. На 85-й минуте хавбек «Бреста» Самуэль Грандсир сократил отставание гостей.

В компенсированное время встречи полузащитник «Лиона» Жеан Лукас забил третий гол за хозяев.

Обзор матча:

Таким образом, "Лион" вышел в полуфинал Кубка французской лиги, а «Брест» завершил выступление в турнире. Ранее в 1/2 финала Кубка лиги вышел "Реймс", который обыграл "Страсбург" со счётом 1:0.