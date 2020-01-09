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Атлетико нашел альтернативу Кавани

Атлетико нашел альтернативу Кавани
08:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Форвард Наполи Аркадиуш Милик интересен Атлетико.

Форвард Наполи Аркадиуш Милик интересен Атлетико. По информации As, в руководстве Матрасников хотят усилить линию атаки с помощью польского форварда после срыва трансфера Эдисона Кавани.

Отмечается, что президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не заинтересован в продаже игрока и намерен договориться с Миликом о новом контракте. Предполагается, что в Наполи предложат Милику соглашение на пять лет, а сумма отступных составит 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Милик провел в составе Наполи 12 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей.

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Летом Милик мог уйти из Наполи сразу по двум направлениям, ведь обсуждался его переход в Интер и Бетис. В обеих случаях его хотели включить как часть сделки — по Икарди и Ло Чельсо соответственно.

Ранее сообщалось, что Матрасники заинтересованы в трансфере Эдинсона Кавани из ПСЖ и Пако Алькасера из Боруссии Дортмунд.

Атлетико занимает третье место в Примере, отрыв от лидеров Барселоны и Реала составляет шесть очков. Наполи в Серии А идет на восьмом месте в турнирной таблице.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Аркадиуш Милик.
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