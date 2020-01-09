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ПСЖ смял Сент-Этьен на пути к медалям Кубка французской лиги (Фото, Видео)

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ПСЖ смял Сент-Этьен на пути к медалям Кубка французской лиги (Фото, Видео)
09:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ПСЖ в матче 1/4 финала Кубка лиги легко разгромил Сент-Этьен.

ПСЖ в матче 1/4 финала Кубка лиги легко разгромил Сент-Этьен — 6:1.

Уже на второй минуте Икарди вывел хозяев вперед. Спустя полчаса Фофана получил вторую желтую карточку и оставил Сент-Этьен в меньшинстве, чем легко воспользовался ПСЖ.

Еще в первой половине встречи чемпион Франции довел разницу в счете до трех мячей — отличились Неймар, а Мулен отметился автоголом.

После перерыва Икарди оформил хет-трик, а шестой гол в ворота Сент-Этьена забил Мбаппе. Гости сумели отметиться лишь точным ударом в исполнении Кабая.

Лион вышел в полуфинал Кубка французской лиги, обыграв Брест (Фото, Видео)

Обзор матча:

Кроме ПСЖ, в полуфиналы Кубка лиги вышли Лион, Лилль и Реймс.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола.
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