Пепе Рейна продолжит карьеру в АПЛ

Новости спорта:Голкипер Милана Пепе Рейна близок к переходу в Астон Виллу.

Голкипер Милана Пепе Рейна близок к переходу в Астон Виллу. По информации As, обе стороны уже согласовали переход 37-летнего вратаря.

Отмечается, что контракт испанца рассчитан до конца текущего сезона. В случае сохранения Астон Виллой прописки в АПЛ, соглашение автоматически продлится еще на год.

В Милан Пепе Рейна перебрался летом 2018 года. Весь прошлой сезон он был резервистом Джанлуиджи Доннаруммы, и отыграл во всех турнирах лишь 12 матчей, половина из которых были в Лиге Европы. С 2005 по 2013 год испанец уже играл в АПЛ — в составе Ливерпуля.

В текущем сезоне Рейна провел один матч за россонери.

Милан в данный момент занимает 12 строчку в Серии А. Астон Вилла в турнирной таблице АПЛ идет на 17 месте.