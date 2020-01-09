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Пепе Рейна продолжит карьеру в АПЛ

Пепе Рейна продолжит карьеру в АПЛ
09:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Голкипер Милана Пепе Рейна близок к переходу в Астон Виллу.

Голкипер Милана Пепе Рейна близок к переходу в Астон Виллу. По информации As, обе стороны уже согласовали переход 37-летнего вратаря.

Отмечается, что контракт испанца рассчитан до конца текущего сезона. В случае сохранения Астон Виллой прописки в АПЛ, соглашение автоматически продлится еще на год.

В Милан Пепе Рейна перебрался летом 2018 года. Весь прошлой сезон он был резервистом Джанлуиджи Доннаруммы, и отыграл во всех турнирах лишь 12 матчей, половина из которых были в Лиге Европы. С 2005 по 2013 год испанец уже играл в АПЛ — в составе Ливерпуля.

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В текущем сезоне Рейна провел один матч за россонери.

Милан в данный момент занимает 12 строчку в Серии А. Астон Вилла в турнирной таблице АПЛ идет на 17 месте.

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ФК Милан, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Пепе Рейна.
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