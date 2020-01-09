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Милан хочет усилиться полузащитником Интера

Милан хочет усилиться полузащитником Интера
10:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Маттео Политано может перейти в Милан, россонери уже связывались с представителями игрока.

Вингер Интера Маттео Политано может перейти в Милан, россонери уже связывались с представителями игрока, сообщает Gianlucadimarzio.com.

В Милане видят в Политано потенциальную замену полузащитнику Фабио Борини, который близок к уходу из клуба. Им интересуется Верона и Дженоа.

26-летний Политано перешел в Интер лишь прошлым летом из Сассуоло за 21 миллион евро, но в нынешнем сезоне он провел лишь 14 матчей за команду Антонио Конте, отыграв 305 минут. Он пропускал около месяца из-за травмы.

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Ранее сообщалось, что в стане нерадзурри рассматривали вариант с обменом игрока на на форварда Наполи Фернандо Льоренте.

На данный момент Милан находится на 12-м месте турнирной таблицы Серии А, Интер лидирует.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола, Маттео Политано.
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