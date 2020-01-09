Первый хет-трик во Франции: Икарди не случайно усадил Кавани на скамейку (Фото)

Новости спорта:Мауро Икарди провел первый хет-трик за парижан.

Форвард ПСЖ Мауро Икарди провел первый хет-трик за парижан. Аргентинец отметился тремя мячами в матче 1/4 финала Кубка лиги против Сент-Этьена (6:1).

Икарди отметился на второй, 49-й и 57-й минутах. Кроме того, Мауро отдал голевую передачу на Мбаппе во время шестого мяча, сообщает Squawka.

В текущем сезоне Икарди провел 19 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 17 голами.

Mauro Icardi has completed his first hat-trick for PSG:



02'

49'

57'



17 goals in 19 games for the club in total. pic.twitter.com/aE7qHrz7uB — Squawka Football (@Squawka) 8 января 2020 г.

Напомним, что аргентинец принадлежит Интеру, однако в данный момент играет за парижан на правах аренды до конца сезона. По условиям аренды ПСЖ может выкупить Икарди за 65 миллионов евро. Ранее Мауро заявлял, что хотел бы остаться в парижском клубе.

Контракт аргентинца с Интером рассчитан до 2022 года, ПСЖ может активировать опцию выкупа следующим летом.

ПСЖ лидирует в Лиге 1 с отрывом в семь очков от Марселя. Парижане также имеют одну игру в запасе.