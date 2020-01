Первый хет-трик во Франции: Икарди не случайно усадил Кавани на скамейку (Фото)

Форвард ПСЖ Мауро Икарди провел первый хет-трик за парижан. Аргентинец отметился тремя мячами в матче 1/4 финала Кубка лиги против Сент-Этьена (6:1).

Икарди отметился на второй, 49-й и 57-й минутах. Кроме того, Мауро отдал голевую передачу на Мбаппе во время шестого мяча, сообщает Squawka.

В текущем сезоне Икарди провел 19 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 17 голами.

