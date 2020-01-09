Звездного форварда сборной Италии посадили в тюрьму

Новости спорта:40-летний итальянец отправится за решетку на 3,5 года.

Апелляционный суд не нашел оправдательных материалов по делу Фабрицио Микколи. Таким образом, решение прокуратуры и приговор для Фабрицио остался без изменений.

Микколи в 2010 году, когда он являлся футболистом "Палермо", обращался к причастному к итальянской мафии Мауро Лауричелле, чтобы тот помог ему выбить долг размером в 12 тысяч евро, который образовался вследствие того, что футболист помог одному из своих знакомых открыть ночной клуб в Палермо.

Напомним, 20 октября 2017 года судья по предварительному слушанию суда города Палермо Вальтер Туртуричи приговорил Микколи к 3,5 годам заключения по обвинению в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.

Микколи провел за сборную Италии 10 матчей и забил 2 гола. На клубном уровне он выступал за "Ювентус", "Фиорентину", "Палермо" и другие команды, завершив карьеру в 2015-м году.

Микколи является поклонником Марадоны, в 2010 году он, на аукционе, купил серёжку Диего за 25 тыс. евро.