Ворскла подписала экс-форварда Вереса

Новости спорта:Нападающий Руслан Степанюк перешел в полтавскую Ворсклу.

Нападающий Руслан Степанюк перешел в полтавскую Ворсклу, сообщает Dynamomania.com. Он перебрался в новый клуб на правах свободного агента.

С 2018 по 2019 год Степанюк выступал за казахстанский Жетысу, с которым контракт завершился 1 января. До этого играл в никопольском Колосе, Таврии, алчевской Стали, Говерле, Александрии, Олимпике и Вересе.

В прошлом сезоне в составе Жетысу Степанюк провел 32 матча, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.

Футболисты Ворсклы выйдут из отпуска 15 января, а через 5 дней команда отправится в Турцию. Первый этап сборов продлится до 3 февраля, второй начнется спустя 4 дня и завершится 21 февраля. На втором сборе полтавчане собираются задействовать игроков молодежной команды.

На зимний перерыв Ворскла ушла на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. 22 февраля команда Юрия Максимова сыграет с Динамо в Киеве.