Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в Турции

Новости спорта:Польский форвард Лукаш Теодорчик заинтересовал Бешикташ.

Бывший нападающий киевского Динамо, ныне выступающий за Удинезе, Лукаш Теодорчик может этой зимой сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летний поляк попал в сферу интересов Бешикташа. Стороны могут завершить сделку по переходу Теодорчика в ближайшее время.

В текущем сезоне игрок сборной Польши не получает много игрового времени в Удинезе. За свой клуб он провел всего шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, что за Динамо Теодорчик выступал в период с 2014 по 2016 год. В футболке "бело-синих" он провел 42 поединка, забив 16 голов.