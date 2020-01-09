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Мбаппе о своем будущем: Сейчас неправильно вести переговоры с ПСЖ

Мбаппе о своем будущем: Сейчас неправильно вести переговоры с ПСЖ
12:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Килиан Мбаппе ответил на вопрос, который касается его будущего.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос, который касается его будущего. Ранее парижский клуб предложил 21-летнему французу новый контракт с невероятной зарплатой, однако сам футболист пока не намерен вести переговоры по определенным причинам.

"Во-первых, сейчас только январь, и я думаю только о футболе .Мы начинаем финальный спринт, в котором можем побороться за трофеи. Я думаю, сейчас не время для того, чтобы нагнетать обстановку.

В клубе спокойная обстановка, все движутся в одном направлении. Поэтому говорить о вещах, не касающихся поля, было бы неправильно или нехорошо", - приводит слова Мбаппе Goal.com.

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Ранее сообщалось, что мадридский Реал всерьез настроен подписать Килиана Мбаппе, предложив ПСЖ за него рекордные 400 миллионов евро.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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