После ухода Демьяненко у сборной ветеранов - новый наставник

Новости спорта:У национальной сборной Украины среди ветеранов - новый наставник.

Анатолия Демьяненко на посту наставника национальной сборной Украины среди ветеранов сменил Владимир Лозинский.

Назначение состоялось в день 65-летия специалиста.

"Было приятно вместе с сотнями поздравлений получить такой подарок к юбилею, - рассказывает Владимир Федорович. - Четыре года вместе с Анатолием Демьяненко мы работали в сборной, провели около 200 матчей в Украине и в других странах. В коллективе отличная атмосфера, все делается с юмором, ребята уважают и поддерживают друг друга. Ранее ветеранские команды собирались время от времени, провести одну-две игры, а у нас все серьезно!..

Мы дважды в неделю тренируемся, каждый имеет полный набор экипировки, медицинское сопровождение, проводим матчи на лучших стадионах, в присутствии тысяч зрителей. Было очень приятно получить предложение стать главным тренером".