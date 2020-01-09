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После ухода Демьяненко у сборной ветеранов - новый наставник

После ухода Демьяненко у сборной ветеранов - новый наставник
12:25 Сегодня Телеграф АВФУ Фото: УАФ

Новости спорта:У национальной сборной Украины среди ветеранов - новый наставник.

Анатолия Демьяненко на посту наставника национальной сборной Украины среди ветеранов сменил Владимир Лозинский.

Назначение состоялось в день 65-летия специалиста.

"Было приятно вместе с сотнями поздравлений получить такой подарок к юбилею, - рассказывает Владимир Федорович. - Четыре года вместе с Анатолием Демьяненко мы работали в сборной, провели около 200 матчей в Украине и в других странах. В коллективе отличная атмосфера, все делается с юмором, ребята уважают и поддерживают друг друга. Ранее ветеранские команды собирались время от времени, провести одну-две игры, а у нас все серьезно!..

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Мы дважды в неделю тренируемся, каждый имеет полный набор экипировки, медицинское сопровождение, проводим матчи на лучших стадионах, в присутствии тысяч зрителей. Было очень приятно получить предложение стать главным тренером".

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Сборная Украины, Анатолий Демьяненко, УАФ.
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