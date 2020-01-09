Экс-наставник сборной Украины покинул Оболонь-Бровар

Новости спорта:Сергей Ковалец расторг соглашение с киевским клубом по обоюдному согласию сторон.

Главный тренер Оболони-Бровар Сергей Ковалец расторг соглашение с киевским клубом по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт Пивоваров.

Он возглавлял команду с 2018 года, завершив предыдущий сезон на шестом месте турнирной таблицы Первой лиги.

Ковалец наиболее известен по тренерской работе в молодежной сборной Украины. Также он возглавлял Львов, Александрию, запорожский Металлург, словацкий Татран и литовский Тракай. Также работал в Оболони до расформирования.

В данный момент Оболонь-Бровар занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиге, однако отставание от лидирующего Руха составляет всего 2 очка.

Весеннюю часть сезона в Первой лиге киевляне начнут поединком против краматорского Авангарда.