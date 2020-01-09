Воспитанник Барселоны Аленья не исключил перехода в Реал

Новости спорта:Карлос Аленья считает, что его переход в Реал возможен.

Полузащитник "Барселоны" Карлос Аленья, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Бетис", высказался о перспективе перехода в будущем в мадридский "Реал", который является принципиальным соперником каталонского клуба.

"Стал бы я играть за "Реал"? В футболе всё постоянно меняется. Я всю жизнь провёл в "Барсе". Это было бы нелегко, но меня всегда учили – никогда не говори "никогда". Но для меня "Реал" – соперник.

Я желаю "Барселоне" удачи. Я уже обвёл день матча с ними в календаре. Я ещё не думал, что буду делать, если забью, но очевидно, что я бы никогда не стал праздновать гол в их ворота", — цитирует Аленью Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.

Аленья является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 5 матчей в чемпионате Испании, не отличившись результативными действиями.