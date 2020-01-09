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Родригеш не полетит на сборы с Динамо: что ждет Жерсона

Родригеш не полетит на сборы с Динамо: что ждет Жерсона
15:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Звездный форвард Динамо Жерсон Родригеш не поедет с клубом на зимние сборы.

Украинский журналист Андрей Шахов заявил, что форвард «Динамо» Жерсон Родригеш не поедет с клубом на зимние сборы.

«Нужно ли киевскому «Динамо» усиление? Однозначно! Причем, к сожалению, есть смысл усиливать любую позицию. Просто какие-то требуют первоочередного усиления, другие, как говорится, могут и подождать. Уже по слухам из интернета можно понять, что в первую очередь «Динамо» сейчас ищет форварда. Поведение Жерсона Родригеша, плохой год у Соля и возможная дисквалификация Беседина не оставляют клубу выбора.

Жерсон, как я слышал, даже на турецкий сбор не полетит, то есть на него вообще не рассчитывают, так что, судя по всему из трех нападающих, с которыми «Динамо» доигрывало 2019 год, в распоряжении тренеров останется только Соль. Так что проблема форвардов снова обостряется».

Экс-наставник сборной Украины покинул Оболонь-Бровар

Напомним, защитник «Динамо» Сидклей покинул команду и уже прокомментировал свое решение.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Жерсон Родригеш.
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