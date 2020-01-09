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Барселона нацелилась на хавбека Палмейраса
15:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Матеус Фернандес готов к переходу в европейский гранд.

Полузащитник "Палмейраса" Матеус Фернандес может продолжить карьеру в европейском топ-клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По словам издания, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована "Барселона", которая в настоящее время ведёт с бразильским клубом переговоры о его переходе. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 6 млн.

Сложностью в переговорах является тот факт, что частью прав на Фернандеса обладает его бывший клуб – "Ботафого". Чтобы переход состоялся, он должен дать своё согласие.

Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)

В завершишемся розыгрыше бразильской Серии А Фернандес принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 2 жёлтые карточки. "Палмейрас" по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице первенства.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Матеус Фернандес.
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