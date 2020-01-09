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Спортивный директор Вальядолида назвал Лунина лучшим молодым вратарем мира

Спортивный директор Вальядолида назвал Лунина лучшим молодым вратарем мира
16:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Испанский клуб не горит желанием отпускать украинского вратаря.

Испанский Вальядолид не намерен отпускать украинского вратаря Реала Андрея Лунина несмотря на то, что в этом заинтересован сам Реал, а у Лунина уже есть договоренность с клубом Сегунды Овьедо о переходе с получением игровой практики.

На пресс-конференции спортивный директор клуба Мигеля Анхеля Гомеса заявил, что в клубе продолжают рассчитывать на украинца.

"Мы рассчитываем на Лунина. Мы считаем, что он вратарь со многими преимуществами, но он должен ждать своего шанса, потому что у нас есть Масип. Он демонстрирует хорошую стабильность.

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Переход в команде еще не означает место в стартовом составе. Место в основе нужно заработать и он должен уважать своих партнеров. Но Лунин – лучший молодой вратарь мира до 20 лет", - отметил Мигель Анхаль Гомес.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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