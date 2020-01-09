Барселона - Атлетико: где смотреть в Украине матч Суперкубка Испании

Новости спорта:Сегодня в полуфинальном матче Суперкубка Испании встретятся Барселона и Атлетико.

В четверг, 9 января, состоится матч Суперкубка Испании Барселона — Атлетико. Игра пройдет в Джедде (Саудовская Аравия), на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити. Начало встречи в 21:00.

Атлетико и, особенно, Барселона как всегда претендуют на самые высокие места. Особенно Барселона, которая вместе с Реалом возглавляет таблицу Примеры, а Атлетико замыкает тройку лидеров, отставая от извечных соперников на пять очков.

Сейчас же команды отправились в Саудовскую Аравию, чтобы заработать и порадовать местную неизбалованую публику игрой за трофей. Суперкубок Испании ради большего количества матчей решили изменить и расширить до полуфиналов и финала.

Атлетико и Барселона играли на домашней арене мадридцев еще в прошлом месяце. И тогда Барса победила благодаря голу Лионеля Месси.

В финале победитель этого матча сыграет против Реала, который вчера уверенно обыграл Валенсию 3:1.

Посмотреть игру можно на сервисе MEGOGO.