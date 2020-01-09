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Икарди высказался касательно своего будущего в ПСЖ

Икарди высказался касательно своего будущего в ПСЖ
18:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мауро Икарди выразил желание остаться в стане парижан.

Нападающий Интера Мауро Икарди, на правах аренды выступающий за ПСЖ, заявил, что хотел бы продлить соглашение и задержаться в клубе.

"Я отлично себя чувствую в Париже. Разговора с руководством клуба еще не было, но еще осталось четыре или пять месяцев. Как только закончиться сезон, мы сядем и поговорим и если у меня будет шанс остаться, я буду счастлив.

Как для меня, так и для всей команды сейчас хороший период. Мы успешно провели первую половину сезона и я доволен работой, которую мы делаем", - цитирует Икарди Bleacher Report.

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В текущем сезоне футболист сыграл в 19 матчах за ПСЖ, забив 17 голов.

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ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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