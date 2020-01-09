Известный футболист обвиняется в изнасиловании

Новости спорта:Австрийского полузащитника "РБ Лейпциг" Штефана Ильзанкера обвинили в изнасиловании.

Заявление на футболиста написала 26-летняя женщина. По её словам, австриец изнасиловал её на вечеринке в квартире в Зальцбурге, сообщает AFP.

"Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование", — сообщил SID прокурор Кристоф Ротер.

Адвокат Ильзанкера отверг обвинение. "В показаниях женщины есть существенные противоречия", — сказал он.

Ильзанкер перешёл в "РБ Лейпциг" летом 2015 года из "Ред Булл Зальцбург". Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Германии (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился.