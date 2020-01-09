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Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании

Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
22:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Атлетико в драматичном матче переиграл Барселону в полуфинале Суперкубка Испании.

В Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" состоялся второй полуфинал Суперкубка Испании "Барселона" — "Атлетико". Финальный свисток зафиксировал победу мадридской команды со счётом 3:2.

Автором первого гола стал полузащитник "Атлетико" Коке, отличившийся в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнял счёт. В середине второй половины форвард Антуан Гризманн вывел сине-гранатовых вперёд. В концовке по одному мячу в ворота каталонцев отправили нападающие "матрасников" Альваро Мората (пенальти) и Анхель Корреа.

Отметим, Барселоне удалось забить еще два гола, но оба взятия ворот весьма спорно были отменены после использования VAR.

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В финале Суперкубка Испании "Атлетико" встретится с мадридским "Реалом", который обыграл "Валенсию" (3:1). Матч состоится в Джидде на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" 12 января, начало — в 20:00 по киевскому времени.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, Новости футбола.
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