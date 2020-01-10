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"Всегда приятно": Симеоне рассказал о победе над Барселоной

"Всегда приятно": Симеоне рассказал о победе над Барселоной
08:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над Барселоной.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о матчей 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором "матрасники" одержали победу над Барселоной.

"Для клуба важно, чтобы мы обыграли лучшую команду в мире по владению и атаке. До 75-й минуты мы показывали когти, у нас была вера и желание, это и характеризует клуб. У нас было ощущение, что если получится сравнять счет, то мы сможем и победить.

Мы понимали, что в долгой игре у нас есть варианты. Мы выдержали все 90 минут, потому что были сильны. Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам силы, и в последние 14 минут мы увидели, что можем сломать игру.

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Перед финалом нам первым делом нужно восстановить игроков. У некоторых есть повреждения. Но когда играешь в финале, это всегда приятно", - цитирует Симеоне As.com.

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ФК Атлетико М, Футбол, Диего Симеоне, Новости футбола.
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