Александрия подпишет экс-футболиста сборной Украины

Новости спорта:Украинский полузащитник Богдан Мышенко в шаге от перехода в Александрию.

Украинский полузащитник Богдан Мышенко в шаге от перехода в Александрию, сообщает Сherkassy-sport.com. Стороны практически договорились о заключении контракта.

Последним клубом 25-летнего Мышенко был Торпедо-БелАЗ. В минувшем сезоне полузащитник провел 30 матчей за белорусский клуб, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.

В течение карьеры Мышенко выступал за донецкий Металлург, молдавский Милсами, Десну и Динамо Тбилиси.

Ранее главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что Мышенко должен присоединиться к команде на сборах в Турции.

Напомним, что Александрия также намерена подписать полузащитника Шерифа Артема Гордиенко. В декабре команда Шарана арендовала у Динамо защитника Романа Вантуха.

На зимний перерыв Александрия ушла на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. 14 января команда Шарана отправится на сборы в Турцию, где планирует провести пять контрольных матчей.