Скачать
Пятница, 10.01.2020
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
Суперлига: Химик и Днепр добыли победы
Суперлига: Химик и Днепр добыли победы
Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)

Динамо вышло из отпуска, футболисты отправились в клинику

Динамо вышло из отпуска, футболисты отправились в клинику
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:10 и 11 января игроки пройдут медосмотр.

Утром в пятницу, 10-го января, футболисты киевского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в клинике «Борис» на Позняках, сообщает сайт Sport.ua.

10-го января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорова, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.

11-го января в руки врачей попадут Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар, Миккель Дуелунд, Мохамед Кадири, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Александр Сирота.

Вингер Динамо: Украинский футбол на подъеме

До 14-го января команда будет тренироваться в Киеве. 15-го января команда полетит на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет следующие контрольные встречи:

19-го января - контрольный матч с «Легией» (Польша)

20-го января - контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан)

23-24-го января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдук» (Хорватия)

27-го января - контрольный матч с «Динамо» (Брест, Беларусь)

28-го января - контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Трансфер, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
03 "Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
04 Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
05 Динамо интересуется бывшим вингером Зари
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь