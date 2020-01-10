Динамо вышло из отпуска, футболисты отправились в клинику

Новости спорта:10 и 11 января игроки пройдут медосмотр.

Утром в пятницу, 10-го января, футболисты киевского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в клинике «Борис» на Позняках, сообщает сайт Sport.ua.

10-го января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорова, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.

11-го января в руки врачей попадут Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар, Миккель Дуелунд, Мохамед Кадири, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Александр Сирота.

До 14-го января команда будет тренироваться в Киеве. 15-го января команда полетит на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет следующие контрольные встречи:

19-го января - контрольный матч с «Легией» (Польша)

20-го января - контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан)

23-24-го января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдук» (Хорватия)

27-го января - контрольный матч с «Динамо» (Брест, Беларусь)

28-го января - контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.