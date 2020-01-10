Месси расстроен результатом матча против Атлетико

Новости спорта:Лионель Месси прокомментировал поражение от Атлетико.

Нападающий Барселоны Лионель Месси расстроен результатом полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором каталонцы уступили Атлетико.

"Обидно, мы показали отличную игру и контролировали ход матча в течение 80 минут. Нужно было решать исход поединка раньше. Это очень болезненное поражение. Мы хотели бороться и быть в финале турнира. Мы допустили детские ошибки, пропустив два гола.

Критика? Это нормально, когда говорят о поражении. Мы сильная команда, чтобы двигаться вперед", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

В финале Суперкубка Испании Атлетико сыграет с мадридским Реалом. Матч состоится 12 января в Джидде на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити.