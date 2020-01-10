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Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро

Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро
12:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о восстановлении полузащитника Андрея Ярмоленко после травмы бедра.

Менеджер надеется, что украинец вскоре вернется в общую группу команды, сообщает официальный сайт «Вест Хэм».

«Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Мы ждем его возвращения, чтобы увидеть, как она подействовала. Надеемся, что его восстановление не займет слишком много времени», - рассказал Мойес.

В декабре прошлого года сообщалось, что Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра и пропустит три-четыре недели. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0).

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за «Вест Хэм» в АПЛ. В его активе три гола и одна результативная передача.

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«Вест Хэм» идет на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, от зоны вылета команду отделяют всего 2 очка. Следующий матч команда Мойеса проведет 10 января на выезде против «Шеффилд Юнайтед».

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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