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Ювентус значительно улучшит условия личного контракта с Дибалой

Ювентус значительно улучшит условия личного контракта с Дибалой
14:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ювентус собирается подписать новый контракт с нападающим Пауло Дибалой на улучшенных условиях.

Ювентус собирается подписать новый контракт с нападающим Пауло Дибалой на улучшенных условиях, информирует Goal.com.

Руководство Старой синьоры хочет положить конец всем слухам, связывающим аргентинца с уходом в другой клуб. В частности, прошлым летом форвардом активно интересовались Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен поднять Дибале зарплату до 9 миллионов евро за сезон, продлив с ним контракт до 2024 года.

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В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах за Ювентус во всех турнирах.

В ближайшем туре чемпионата Италии бьянконери сыграют против Ромы на выезде.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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