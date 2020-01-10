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Пятница, 10.01.2020
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Хави может возглавить Барселону

Хави может возглавить Барселону
15:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:10 января в Дохе состоялась встреча между представителями сине-гранатовых и экс-футболистом клуба.

В "Барселоне" в скором времени может произойти изменение на посту главного тренера, который занимает Эрнесто Вальверде.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, сегодня, 10 января, в Дохе (Катар) состоялась встреча между представителями сине-гранатовых – генеральным директором Оскаром Грау и спортивным директором Эриком Абидалем – и бывшим футболистом клуба, а ныне наставником "Аль-Садда" Хави Эрнандесом. Утверждается, что они обсуждали возможность назначения экс-полузащитника главным тренером команды в ближайшем будущем.

Накануне, 9 января, "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). После матча представители клуба заверили, что вариант с отставкой Вальверде не рассматривается.

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Хави является воспитанником "Барселоны" и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми он завоевал 25 трофеев.

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ФК Барселона, Футбол, Хави, Новости футбола.
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