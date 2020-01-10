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Барселона хочет купить двух полузащитников в январе

Барселона хочет купить двух полузащитников в январе
17:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Барселона хочет усилить линию полузащиты.

"Барселона" может усилиться двумя полузащитниками в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттер-аккаунте.

Как передаёт источник, каталонский клуб ведёт переговоры с полузащитником "Палмейраса" Матеусом Фернандесом и хавбеком загребского "Динамо" Даниэлем Ольмо. Сумма потенциального трансфера бразильца оценивается в € 6 млн, а хорватский клуб намерен выручить за игрока до € 40 млн. В случае, если клубу удастся оформить две эти сделки, команду покинет полузащитник Артуро Видаль.

Игроком также интересуются "Интер" и "Манчестер Юнайтед", однако именно итальянский клуб готовит предложение "Барселоне" по чилийцу.

Барселона проявляет интерес к защитнику Лейпцига

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 турах Ла Лиги.

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