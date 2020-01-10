Бразилия и Италия повторили финальный матч ЧМ-1994 (Видео)

Новости спорта:Бывшие игроки национальных команд Бразилии и Италии повторили финал чемпионата мира 1994 года.

Звёзды футбола встретились в бразильском городе Форталеза вчера, 9 января.

На матче присутствовали также тренеры Карлос Алберто Паррейра и Арриго Сакки, которые возглавляли сборные 26 лет назад.

Финальный свисток зафиксировал победу итальянцев со счётом 1:0. Автором единственного гола стал экс-нападающий "Милана" Даниеле Массаро.

Видеообзор финала 1994:

Напомним, финал мирового первенства 1994 года состоялся в калифорнийской Пасадине. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались бразильцы — 3:2. В составе итальянцев 11-метровые не реализовали Франко Барези, Массаро и Роберто Баджо. В составе Бразилии не сумел забить только Марсио Сантос.