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Милан видит в Аллегри своего Фергюсона

Милан видит в Аллегри своего Фергюсона
17:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство "Милана" считает, что при Массимилано Аллегри клуб сможет следовать аналогичному плану, что и "Манчестер Юнайтед" при Алексе Фергюсоне.

"Милан" изучает возможность назначения в клуб Массимилано Аллегри, который ранее возглавлял команду в период с 2010 по 2014 год.

Итальянский клуб рассматривает специалиста как своего сэра Алекса Фергюсона в надежде на то, что Массимилиано сможет доминировать с "Миланом" в Серии А и бороться за трофеи в Европе.

Руководство "Милана" считает, что при Аллегри клуб сможет следовать аналогичному плану, что и "Манчестер Юнайтед" при шотландском тренере, зарабатывая деньги на известных игроках, а также сохранить в клубе вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму.

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Массимилиано Аллегри стал чемпионом Италии в сезоне-2010/2011 с "Миланом", а также завоевал Суперкубок Италии. В настоящее время клуб располагается на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 18 матчах.

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ФК Милан, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Массимилано Аллегри.
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