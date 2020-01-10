Скачать
Пятница, 10.01.2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Бриедис - Дортикос: когда разыграют оставленные Усиком пояса
Бриедис - Дортикос: когда разыграют оставленные Усиком пояса
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)

Летом Барселона получит нового тренера

Летом Барселона получит нового тренера
18:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Под руководством Эрнесто Вальверде команда выиграла четыре трофея.

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

"Вальверде завершит свои отношения с „Барселоной“ в июне. Такое решение было принято им и клубом", — приводит слова Миро El Golazo De Gol в своём "твиттере".

Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал "Атлетик", "Эспаньол", "Олимпиакос", "Вильярреал" и "Валенсию".

Барселона хочет купить двух полузащитников в январе

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после первого круга 40 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
03 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
04 Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
05 "Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь