Летом Барселона получит нового тренера

Новости спорта:Под руководством Эрнесто Вальверде команда выиграла четыре трофея.

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

"Вальверде завершит свои отношения с „Барселоной“ в июне. Такое решение было принято им и клубом", — приводит слова Миро El Golazo De Gol в своём "твиттере".

Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал "Атлетик", "Эспаньол", "Олимпиакос", "Вильярреал" и "Валенсию".

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после первого круга 40 очков.