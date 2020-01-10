Скачать
Пятница, 10.01.2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Летом Барселона получит нового тренера
Летом Барселона получит нового тренера
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)

Лунин отправился на матч Кубка Испании, несмотря на слухи о переходе

Лунин отправился на матч Кубка Испании, несмотря на слухи о переходе
21:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Андрей Лунин может провести второй матч в сезоне за Вальядолид.

Украинский вратарь Андрей Лунин несмотря на слухи об уходе с Вальядолида, остается пока в команде и отправился с ней в Марбелью на матч 1/32 Кубка Испании с одноименной командой.

Лунин вошел в заявку команды, которая отправилась на выездную игру.

Заявка Вальядолида на матч доступна в Твиттере: 

Известный футболист обвиняется в изнасиловании

Напомним, в Вальядолиде ранее заявляли, что Лунин будет играть в кубковых матчах, так что есть шанс, что в субботу украинский вратарь выйдет на поле. Пока за Вальядолид он провел только один матч - в 1/64 финала Кубка Испании против Толосы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
03 Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
04 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
05 "Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь