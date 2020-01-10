Лунин отправился на матч Кубка Испании, несмотря на слухи о переходе

Украинский вратарь Андрей Лунин несмотря на слухи об уходе с Вальядолида, остается пока в команде и отправился с ней в Марбелью на матч 1/32 Кубка Испании с одноименной командой.
Лунин вошел в заявку команды, которая отправилась на выездную игру.
Заявка Вальядолида на матч доступна в Твиттере:
SQUAD LIST | #pucela #MarbellaRealValladolid pic.twitter.com/O6Kp0zBvPQ
— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) 10 января 2020 г.
Напомним, в Вальядолиде ранее заявляли, что Лунин будет играть в кубковых матчах, так что есть шанс, что в субботу украинский вратарь выйдет на поле. Пока за Вальядолид он провел только один матч - в 1/64 финала Кубка Испании против Толосы.