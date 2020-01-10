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Ливерпуль в шаге от рекорда

Ливерпуль в шаге от рекорда
21:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Ни одной команде ранее не удавалось набрать 61 очко после стартовых 21 матча национальных чемпионатов.

Если Ливерпуль, сыгравший в АПЛ в нынешнем сезоне 20 матчей и набравший 58 очков, обыграет Тоттенхэм в поединке 22-го тура чемпионата Англии, то установит рекорд Европы — сообщает Sky Sports.

Никому ранее не удавалось набрать 61 очко в первых 21-м матче чемпионата. При этом тренер Ливерпуля Юрген Клопп требует от своих подопечных, чтобы они забыли о таких мелочах, как рекорды, и сосредоточились лишь на том, чтобы победить и в итоге финишировать на первом месте.

Матч Тоттенхэм — Ливерпуль состоится в субботу, 11 января. Начало в 19:30 по киевскому времени.

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ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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