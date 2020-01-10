Барселона потеряла Суареса

Новости спорта:Луис Суарес пройдет медосмотр на выходных.

У форварда "Барселоны" Луиса Суареса выявлены проблемы с коленом, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, после поражения в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с "Атлетико" (2:3) 32-летний нападающий был замечен находящимся рядом с клубным доктором Романом Кугатом.

На выходных футболист пройдёт углублённое медицинское обследование, но уже сейчас всё указывает на то, что игроку понадобится операция.

Отмечается, что из-за повреждения форвард не мог на сто процентов выкладываться в последних матчах. Встречу с "Атлетико" уругваец проводил на уколах. Сам Суарес готов лечь на операцию, чтобы помочь команде в завершающей фазе сезона. Ожидается, что из-за возможного хирургического вмешательства нападающий может пропустить несколько недель.