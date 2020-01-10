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Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
22:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артем Милевский рассказал историю о своем бывшем партнере по команде.

Бывший форвард киевского "Динамо" Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.

"Алиев однажды приехал на базу. Охранник открывает двери, и тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идёт, двери открывает-закрывает. Третий пошёл смотреть территорию. Это треш был.

Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой "шу-шу". Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог его не "сняли". Все в команде смеялись над этой ситуацией.

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А с "калашом" как он бегал по "Арене" (ночной клуб в Киеве. — Прим. ред.)? Пацаны на колени падали: "Не стреляй. Саныч, не стреляй!" — сказал Милевский в интервью, размещённом на канале "Миля" в YouTube.

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Александр Алиев, Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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