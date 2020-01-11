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Вратарь АПЛ запустил акцию по борьбе с пожарами в Австралии

Вратарь АПЛ запустил акцию по борьбе с пожарами в Австралии
08:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мэттью Райан проведет благотворительную акцию.

Австралийский вратарь клуба английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" Мэттью Райан намерен жертвовать по € 450 в фонд пострадавшим от пожаров в Австралии за каждый отбитый удар вратарями АПЛ в матчах 22-го тура. Об этом игрок сообщил в своём "твиттере".

"Из-за опустошения, вызванного пожарами в Австралии, я пожертвую € 450 за каждый сейв, который совершат вратари Премьер-лиги в этом туре в благотворительный фонд.

Спасибо за поддержку, которую вы все оказываете нам как нации – мы все ценим вашу доброту и щедрость. Но даже сейчас в нашей стране люди и животные теряют дома, жизни или просто в опасности. Также под угрозой целые общины, финансовая структура и многое другое.

Надеюсь, мы продолжим в том же духе и подтолкнём людей жертвовать деньги на помощь пострадавшим. Скрестим пальцы. Дальше будет лучше!" — написал Райан.

Ливерпуль в шаге от рекорда

В текущем сезоне Райан играл в основе в 21 матче "Брайтона" в АПЛ. В составе сборной Австралии на его счету 58 игр.

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Австралия, Футбол, Новости футбола, Пожары в Австралии, Мэттью Райан.
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