Зане был близок к переходу в Баварию летом, но травмировался

Новости спорта:Лерой Зане летом мог стать игроком Баварии.

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане, продолжающий восстановление после травмы связок колена, полученной в августе в победном матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем", не должен был играть в той встрече.

По информации The Athletic, на тот момент немец был близок к переходу в "Баварию" и не должен был выходить на поле. Ожидалось, что сделка будет закрыта до закрытия летнего трансферного окна.

Тренерский штаб "горожан" планировал задействовать не Зане, а нападающего Рияда Мареза. Однако сделать это помешало опасение нарушения допинговых правил. Форвард, выступивший в составе сборной Алжира на Кубке африканских наций, боролся с простудой и использовал спрей для носа по рекомендации врачей национальной команды.

В "Манчестер Сити" не имели возможности узнать состав лекарства и предпочли не рисковать, оставив Рияда вне заявки на матч с "Ливерпулем".