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Зане был близок к переходу в Баварию летом, но травмировался

Зане был близок к переходу в Баварию летом, но травмировался
09:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лерой Зане летом мог стать игроком Баварии.

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане, продолжающий восстановление после травмы связок колена, полученной в августе в победном матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем", не должен был играть в той встрече.

По информации The Athletic, на тот момент немец был близок к переходу в "Баварию" и не должен был выходить на поле. Ожидалось, что сделка будет закрыта до закрытия летнего трансферного окна.

Тренерский штаб "горожан" планировал задействовать не Зане, а нападающего Рияда Мареза. Однако сделать это помешало опасение нарушения допинговых правил. Форвард, выступивший в составе сборной Алжира на Кубке африканских наций, боролся с простудой и использовал спрей для носа по рекомендации врачей национальной команды.

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В "Манчестер Сити" не имели возможности узнать состав лекарства и предпочли не рисковать, оставив Рияда вне заявки на матч с "Ливерпулем".

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ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Зане.
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