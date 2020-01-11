Полиция задержала подозреваемого в сливе частного видео тренера Малаги

Новости спорта:Виктора Санчеса отстранили от работы в клубе из-за этого видеоролика.

Полиция Испании задержала мужчину, который подозревается в распространении скандального видео с обнаженным половым органом главного тренера Малаги Виктора Санчеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, этим человеком оказался 41-летний Мигель Анхель, который опубликовал личный видеоролик испанского специалиста в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что из-за сложившейся ситуации руководство Малаги отстранило Санчеса от работы, а сам коуч заявил, что это видео было украдено злоумышленниками у него из мессенджера.

Напомним, ранее Виктор Санчес дал интервью, в котором рассказал об этом инциденте, назвав себя жертвой вымогателей.